Подвизать к рекламе вывод ссылок на статьи - Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте uchieto.ru необходимо реализовать вывод ссылок с картинками на статьи вместе с рекламой в тексте.  На сайте установлен плагин AdsPlace'r Pro который выводит рекламу в тело статьи. 

Ссылки должны быть из определенной категории и меняться при переходе на другую статью.

Пример смотрим на сайте http://fb.ru/post/destinations/2015/10/27/2491 и скриншоте.

WordPress
6 лет назад
nik82
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа! Все сделано грамотно, ответственность на высшем уровне!
Всё отлично! Задание интересное! Оплата в срок и полном объеме! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Настроить css меню у wordpress

    Доброй ночи ) Было нормальное меню на сайте vodokanalsbit.ru , а стало не приглядное, что сломалось не могу сказать- знал бы сделал. Редактировал само меню. Какое оно было и какое стало в приложении на фото. К заявке указывайте сроки правки ...

    WordPressCSS
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка + натяжка на wordpress

    https://yadi.sk/d/k6Zwvv243Tuoi2 - сверстать сайт согласно макетам, выполнить натяжку на wordpress. Верстка адаптивная, кроссбраузерная, соответствующая макетам на ПК на 100%.  Нюанс: Сайт должен иметь несколько версий: 1. Общий сайт, размещенный на основном домене - сибирскиекровельщики.рф. При загрузке - выбор ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Натянуть скопированный файл на WordPress

    $100

    Есть скопированный сайт [url=https://drive.google.com/open?id=1hlbtOLwJMYU5FD2CQOEIJXFhby8ZG_C3]https://drive.google.com/open?id=1hlbtOLwJMYU5FD2CQOEIJXFhby8ZG_C3[/url] с [url=http://css.style]css.style[/url], html, php. Нужно натянуть его на WordPress и  добавить ещё одну главу.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поставить сайт на OpenCart

    Необходимо сверстать и натянуть сайт на платформу OpenCart. Сайт представляет собой интернет витрину. После верстки, натяжки и установки требуется интегрировать БД с MODX с товарами. От вас цены и сроки.

    OpenCart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внедрение дизайна на modx.

    Требуется натянуть новый дизайн на существующий сайт: [url=https://sleepkaif.ru/]https://sleepkaif.ru/[/url] В верстке нет самой корзины. Использовать либо внешний вид который есть сейчас, или вставитъ какой то свой вариант подходящий. Используемый технологии: [list][*]ModX Revo[*]minishop2[*]bootstrap[/list]При переносе оставить функционал который есть сейчас по сео ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Личный кабинет на сайт

    Здравствуйте всем!Есть сайт управляющей компании. сделанный на WP. Сайт простецкий "одноклеточный". На него надо навесить личный кабинет пользователя.Кабинет  должен работать так:  зашел -зарегистрировался- получил аккаунт- плачу коммуналку - могу вызвать  службы  онлайн - имею возможность ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходим программист JoomShopping 4.7.0

    Здравствуйте! Необходимо решить  следующую задачу: [url=http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/remennaya-peredacha]http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/remennaya-peredacha[/url]- здесь представлено более сотни компрессоров разных производителей. Их можно рассортировать по производителям и по производительности: до 2м кубических и так далее. Если же не пользоваться фильтром, то все компрессоры идут в ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Масштабные доработки по 1С-Битрикс

    Увеличить производительность, скорость загрузки, исправить ошибки, накрутить полезняшек. Малый Бизнес, хостинг nic.ru, тариф Битрикс-3 Детали во вложении. Порядок оплаты - поэтапно. Форма оплаты обсуждается. Пожалуйста, отвечайте с ценами  и сроками (хотя бы предварительными) за конкретные пункты. Допускаю возможность работы нескольких ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад