Подвизать к рекламе вывод ссылок на статьи - Wordpress

На сайте uchieto.ru необходимо реализовать вывод ссылок с картинками на статьи вместе с рекламой в тексте. На сайте установлен плагин AdsPlace'r Pro который выводит рекламу в тело статьи.

Ссылки должны быть из определенной категории и меняться при переходе на другую статью.

Пример смотрим на сайте http://fb.ru/post/destinations/2015/10/27/2491 и скриншоте.