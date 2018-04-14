Доброй ночи ) Было нормальное меню на сайте vodokanalsbit.ru , а стало не приглядное, что сломалось не могу сказать- знал бы сделал. Редактировал само меню. Какое оно было и какое стало в приложении на фото. К заявке указывайте сроки правки ...
Подвизать к рекламе вывод ссылок на статьи - Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте uchieto.ru необходимо реализовать вывод ссылок с картинками на статьи вместе с рекламой в тексте. На сайте установлен плагин AdsPlace'r Pro который выводит рекламу в тело статьи.
Ссылки должны быть из определенной категории и меняться при переходе на другую статью.
Пример смотрим на сайте http://fb.ru/post/destinations/2015/10/27/2491 и скриншоте.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
https://yadi.sk/d/k6Zwvv243Tuoi2 - сверстать сайт согласно макетам, выполнить натяжку на wordpress. Верстка адаптивная, кроссбраузерная, соответствующая макетам на ПК на 100%. Нюанс: Сайт должен иметь несколько версий: 1. Общий сайт, размещенный на основном домене - сибирскиекровельщики.рф. При загрузке - выбор ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Есть скопированный сайт [url=https://drive.google.com/open?id=1hlbtOLwJMYU5FD2CQOEIJXFhby8ZG_C3]https://drive.google.com/open?id=1hlbtOLwJMYU5FD2CQOEIJXFhby8ZG_C3[/url] с [url=http://css.style]css.style[/url], html, php. Нужно натянуть его на WordPress и добавить ещё одну главу.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать и натянуть сайт на платформу OpenCart. Сайт представляет собой интернет витрину. После верстки, натяжки и установки требуется интегрировать БД с MODX с товарами. От вас цены и сроки.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется натянуть новый дизайн на существующий сайт: [url=https://sleepkaif.ru/]https://sleepkaif.ru/[/url] В верстке нет самой корзины. Использовать либо внешний вид который есть сейчас, или вставитъ какой то свой вариант подходящий. Используемый технологии: [list][*]ModX Revo[*]minishop2[*]bootstrap[/list]При переносе оставить функционал который есть сейчас по сео ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте всем!Есть сайт управляющей компании. сделанный на WP. Сайт простецкий "одноклеточный". На него надо навесить личный кабинет пользователя.Кабинет должен работать так: зашел -зарегистрировался- получил аккаунт- плачу коммуналку - могу вызвать службы онлайн - имею возможность ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо решить следующую задачу: [url=http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/remennaya-peredacha]http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/remennaya-peredacha[/url]- здесь представлено более сотни компрессоров разных производителей. Их можно рассортировать по производителям и по производительности: до 2м кубических и так далее. Если же не пользоваться фильтром, то все компрессоры идут в ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сверстать и натянуть главную, услуги, продукцию, о нас и контакты.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Увеличить производительность, скорость загрузки, исправить ошибки, накрутить полезняшек. Малый Бизнес, хостинг nic.ru, тариф Битрикс-3 Детали во вложении. Порядок оплаты - поэтапно. Форма оплаты обсуждается. Пожалуйста, отвечайте с ценами и сроками (хотя бы предварительными) за конкретные пункты. Допускаю возможность работы нескольких ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Fatal error[/b]: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 26252 bytes) вчера все прекрасно работало, сегодня пытался загрузить фото и вот...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад