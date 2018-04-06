Натянуть скопированный файл на WordPress

Здравствуйте! Необходимо решить следующую задачу: [url=http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/remennaya-peredacha]http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/remennaya-peredacha[/url]- здесь представлено более сотни компрессоров разных производителей. Их можно рассортировать по производителям и по производительности: до 2м кубических и так далее. Если же не пользоваться фильтром, то все компрессоры идут в ...