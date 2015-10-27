nik82

Николай nik82

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

I_BloodRain_I
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Наполнение сайта тематики Minecraft
DLE
Толковый заказчик, помогает в любом вопросе, рекомендую!
Отличная работа!
Ответный отзыв
alexbrk77
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Адаптировать сайт на php под мобильные устройства
PHP
Своевременная оплата. Рекомендую!
Отличная работа! Советую.
Ответный отзыв
Ya_Vasilissa
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Добавить 60 картинок на сайт обои для рабочего стола
WordPress
Довольна сотрудничеством с Николаем - четкая постановка задачи и быстрая оплата.
Отличная работа! Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
$100
8 баллов
6 лет назад
Контент-менеджер для долгосрочного наполнения сайтов
WordPress
Претензий не имею!
Претензий не имею
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gmenjk95
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Добавить доп поля в панель WP, откорректировать шаблон
WordPress
Отличный заказчик!!! Все прошло на высоком уровне. Четкая постановка задачи, оплата в срок) Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем) Заказчика рекомендую!!!
Отличная работа! Четко быстро и грамотно, я доволен сотрудничеством с Александром, буду обращаться еще и вам советую.
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