Задача заключается в компиляции файлов с использованием gendev для получения исполняемого файла megacdTest.bin. Необходимо следовать инструкциям и использовать предоставленный репозиторий для успешного завершения задания.
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
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На сайт тематики Minecraft, требуется опубликовать 30 новостей. Необходимо найти на сторонних ресурсах, новые или отсутствующих модификаций (модов, карт, команд и т.д.) и опубликовать их на сайт с уникальным описанием (в 1-2 строчки). ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте, необходимо адаптировать сайт akrilain.ru под мобильные устройства, создать выезжающее мобильное меню. Сайт на php файлах без движка и базы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Добавить 60 картинок на сайт обои для рабочего стола, описав изображение одним предложением. Обои искать не нужно так как есть источник, нужно только подбирать которых нет на сайте. Опубликовать можно за один день ...Завершен6 лет назад
1. На сайте http://skachat-minecraft.ru требуется создать мобильную версию сайта на одном домене, пример реализации: http://ru-m.org Возможно на своем движке и базе так как контент в мобильной и полной версии совершенно разный. 2. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Работы которые нужно выполнить в течении месяца 1. Публикация 8 готовых статей на WP с корректировкой - 400 руб. 2. Добавить 60 картинок на сайт обои для рабочего стола - 800 руб. ...Закрыт6 лет назад
Здравствуйте, на сайте taksi-telefon.ru необходимо: 1. Добавить дополнительные поля в панель добавления новости, настроить вывод данных в краткую и полную новость (смотрим скриншоты) 2. Откорректировать шаблон для кратких новостей, добавить отзывы (скриншот ПК.jpg, МОБИЛ.jpg) ...Завершен7 лет назад
На сайте uchieto.ru необходимо закрыть внутренние ссылки от индексации. В тексте ссылки выводятся плагином AdsPlace'r, в сайтбаре Newpost Catch. Способ для закрытия использовать из этой статьи http://alaev.info/blog/post/4042 способ №3. Ссылки должны открываться и не ...Завершен7 лет назад
Создать похожий шаблон для WP, сайт номер-такси.рфСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо ГРАМОТНО перенести html сайт novye-statusy.ru восстановленный из веб архива на Wordpress с сохранением структуры, шаблона и ссылок, настроить для хорошей индексации.Завершен7 лет назад
На сайте uchieto.ru необходимо реализовать вывод ссылок с картинками на статьи вместе с рекламой в тексте. На сайте установлен плагин AdsPlace'r Pro который выводит рекламу в тело статьи. Ссылки должны быть из определенной категории и ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте, необходимо адаптировать сайт a-events.ru под мобильные устройстваСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, необходимо Грамотно внести изменения в шаблон сайта uchieto.ru 1. Увеличить основной блок 1000px. 2. Блок контента 730px. 3. Сайдбар 240px. 4. Отступ текста 10px 5. Убрать отступ сверху. ...Закрытнет даты
Здравствуйте, на постоянную работу требуется опытный копирайтер/контент менеджер для подбора и рерайта статей тематики Гайды WoW, ArcheAge, Hearthstone. - Требуется: Находить гайды тематики WoW, ArcheAge, Hearthstone в интернете которых нет на сайте (проверяя через поиск ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Оптимизировать и ускорить сайт на wordpress mmo-faq.ruЗавершен7 лет назад
1. Поставить обновленную тему (тема скачена) вернув старые причиндалы: - Вернуть логотип - Вернуть ссылки в футере - Вернуть хлебные крошки в верхнюю часть страницы в старом формате - Убрать Full Article - Перенести в конец статьи ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте, 1. Необходимо исправить баг с виджетами в админке не возможно редактировать виджеты ( не открываются для редактирования и не передвигаются) 2. Поправить вывод title, тайтлы по какой то причине берутся ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Настроить правильную работу заголовков h1 h2 h3 Необходимо что бы заголовки h1 h2 h3 легко можно было ставить в статьях (предлагайте способы реализации). Разобраться с публикацией списков li Опубликовать статью для примера (статья есть). ...Завершен7 лет назад
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Здравствуйте, на постоянную работу требуется опытный копирайтер/контент менеджер для подбора и рерайта статей тематики Гайды WoW, ArcheAge, Hearthstone. - Требуется: Находить гайды тематики WoW, ArcheAge, Hearthstone в интернете которых нет на сайте (проверяя ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. Необходимо ГРАМОТНО перенести html сайт pw-info.ru восстановленный из веб архива на Wordpress с сохранением структуры, шаблона и ссылок, настройки для хорошей индексации. 2. Создать меню для навигации по сайту (по коду страниц вроде оно было). 3. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад