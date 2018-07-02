Front-End (Angular 2+), CMS: uCoz, WordPress, OpenCart
Skype: [email protected]
E-mail: [email protected]
Предлагаю услуги по созданию сайтов:
+ Верстка и установка сайтов на CMS: uCoz, WordPress, OpenCart
+ Создание SPA приложений (Angular 2+)
+ HTML (HTML 5), CSS (CSS 3), jQuery, Flexbox, Bootstrap 3-4
+ Адаптивная верстка
+ Мобильная верстка
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка
+ Соблюдение стандартов W3C
+ Кроссбраузерность
+ jQuery/CSS3 анимация сайтов
+ Чистый и понятный код
Время работы:
с Пн. по Вс. с 10:00 до 23:00 (по Киеву)
Оплата осуществляется 3 способами:
+ Карта visa
+ Webmoney
+ QIWI
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$140
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$110
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Как всегда все хорошо. Спасибо.
Ответный отзыв
Работаем не впервые Все отлично, как вообщем и всегда)
$90
10 баллов
7 лет назад
WooCommerceWordPress
Работаем не впервые, все замечательно.
Ответный отзыв
Все отлично) Оплата в срок, четкое задание, всегда на связи) Рекомендую заказчика!!!