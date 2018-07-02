gmenjk95

Александр Хорунжий gmenjk95

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-End (Angular 2+), CMS: uCoz, WordPress, OpenCart

Skype: [email protected]

E-mail: [email protected] 

Предлагаю услуги по созданию сайтов:

+ Верстка и установка сайтов на CMS: uCoz, WordPress, OpenCart

+ Создание SPA приложений (Angular 2+)

+ HTML (HTML 5), CSS (CSS 3), jQuery, Flexbox, Bootstrap 3-4

+ Адаптивная верстка

+ Мобильная верстка

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка

+ Соблюдение стандартов W3C

+ Кроссбраузерность

+ jQuery/CSS3 анимация сайтов

+ Чистый и понятный код

Время работы:

с Пн. по Вс. с 10:00 до 23:00 (по Киеву)

Оплата осуществляется 3 способами:

+ Карта visa

+ Webmoney

+ QIWI

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Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Сверстать и натянуть на WP сайт по недвижимости
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Сверстать два простых макета, произвести доработку сайта на WP
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$140
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка + натяжка на Worpress
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$110
10 баллов
7 лет назад
Адаптивно сверстать и натянуть на WP сайт для мед центра
WordPress
Как всегда все хорошо. Спасибо.
Работаем не впервые Все отлично, как вообщем и всегда)
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$90
10 баллов
7 лет назад
Сменить цветовую схему на сайте и доработать функционал (wordpress)
WooCommerceWordPress
Работаем не впервые, все замечательно.
Все отлично) Оплата в срок, четкое задание, всегда на связи) Рекомендую заказчика!!!
Ответный отзыв
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