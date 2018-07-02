Front-End (Angular 2+), CMS: uCoz, WordPress, OpenCart

Skype: [email protected]

E-mail: [email protected]

Предлагаю услуги по созданию сайтов:

+ Верстка и установка сайтов на CMS: uCoz, WordPress, OpenCart

+ Создание SPA приложений (Angular 2+)

+ HTML (HTML 5), CSS (CSS 3), jQuery, Flexbox, Bootstrap 3-4

+ Адаптивная верстка

+ Мобильная верстка

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка

+ Соблюдение стандартов W3C

+ Кроссбраузерность

+ jQuery/CSS3 анимация сайтов

+ Чистый и понятный код

Время работы:

с Пн. по Вс. с 10:00 до 23:00 (по Киеву)

Оплата осуществляется 3 способами:

+ Карта visa

+ Webmoney

+ QIWI