Верстка витрины Банковских предложений

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки160 просмотров
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Необходимо сверстать витрину Банковских предложений для информационного сайта по аналогии со sravni.ru

Наполнение витрины должно выполняться из админки сайта, при этом схема и порядок заполнения должны быть понятны среднестатическому контент-менеджеру. Также необходимо предоставить инструкцию по ручному заполнению витрины.

Необходимо добавить структуру для заполнения Банковских предложений в существующую структуру заполнения Каталога Банков. Операции, которые должна поддерживать витрина: добавление, редактирование и удаление информации по каждому Банковскому предложению.

1.      Каждый тип предложения (Кредитные карты,Дебетовые карты, Потребительские кредиты, Ипотека, Микрокредиты, Автокредит, Вклады) должен размещаться на отдельной странице. Кнопка выбранного предложения в верхней части страницы должна быть неактивной.

2.      Банковские предложения должны подгружаться автоматически при прокрутке страницы вниз (Infinity Scroll).

Подробное ТЗ по запросу.

6 лет назад
beb75
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад
$120
5 дней
Сверстали витрину и добавили импорт/экспорт во внешние файлы. Все работает отлично. На этапе тестирования были инициированы доработки с нашей стороны, с которыми Сергей справился быстро и качественно. Спасибо!
Все отлично. Грамотное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую.