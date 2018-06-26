Верстка витрины Банковских предложений

Необходимо сверстать витрину Банковских предложений для информационного сайта по аналогии со sravni.ru

Наполнение витрины должно выполняться из админки сайта, при этом схема и порядок заполнения должны быть понятны среднестатическому контент-менеджеру. Также необходимо предоставить инструкцию по ручному заполнению витрины.

Необходимо добавить структуру для заполнения Банковских предложений в существующую структуру заполнения Каталога Банков. Операции, которые должна поддерживать витрина: добавление, редактирование и удаление информации по каждому Банковскому предложению.

1. Каждый тип предложения (Кредитные карты,Дебетовые карты, Потребительские кредиты, Ипотека, Микрокредиты, Автокредит, Вклады) должен размещаться на отдельной странице. Кнопка выбранного предложения в верхней части страницы должна быть неактивной.

2. Банковские предложения должны подгружаться автоматически при прокрутке страницы вниз (Infinity Scroll).

Подробное ТЗ по запросу.