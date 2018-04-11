Установить демо-данные (вордпресс)

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки157 просмотров
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Нужно установить демо-данные для вордпресса. Дизайн с themeforest. 300 руб.

6 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Sizam4ik
41 годПольша
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$5
1 день
Спасибо! Очень быстро и так, как нужно!
Спасибо за проект и моментальную оплату! Рекомендую!
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