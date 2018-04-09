Решить проблему с выводом товаров в каталоге worpdress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки152 просмотра
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Здравствуйте! 

Есть интернет-магазин на wordpress+woocommerce+купленная тема shopkeeper. Каталог фильтруется при помощи иерархии категории ---> подкатегории ---> под-подкатегории. Возникла проблема предположительно с permalinks (возможно, проблема именно в данном шаблоне, который мы используем или вообще в чем-то другом, я не знаю). 

Вот ссылка на под-подкатегорию на сайте: http://megapolis.bz/product-category/spetsodejda/letnyaya-spetsodejda/kostiumy-letniye/

А вот так вот формируется прямая ссылка на товар: http://megapolis.bz/shop/spetsodejda/letnyaya-spetsodejda/kostyum-impuls-2/

То есть не хватает под-подкатегории /kostiumy-letniye/ в постоянной ссылке на товар. Соответственно, товары на сайте не видны, если переходить по категориям/подкатегориям в каталоге, хотя по факту они на сайте есть. Проблема присутствует как при загрузке товаров вручную через админку, так и через плагин wp all import (csv-файл).  

Нужно устранить данную проблему. Пожалуйста, пишите стоимость и сроки.

6 лет назад
poppy_coloured
Любовь 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад