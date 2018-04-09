На данный момент теги открываются по такого плана ссылкам https://torteka.ru/component/tags/tag/tort-na-den-rozhdenija Хочу чтоб открывались так https://torteka.ru/menu/tort-na-den-rozhdenija Знаю, что если в меню выбрать тип пунктам меню, метки, то джумла сама подтягивает новый адрес. Но этот вариант не подходит, так как отображение ...
Решить проблему с выводом товаров в каталоге worpdress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть интернет-магазин на wordpress+woocommerce+купленная тема shopkeeper. Каталог фильтруется при помощи иерархии категории ---> подкатегории ---> под-подкатегории. Возникла проблема предположительно с permalinks (возможно, проблема именно в данном шаблоне, который мы используем или вообще в чем-то другом, я не знаю).
Вот ссылка на под-подкатегорию на сайте: http://megapolis.bz/product-category/spetsodejda/letnyaya-spetsodejda/kostiumy-letniye/
А вот так вот формируется прямая ссылка на товар: http://megapolis.bz/shop/spetsodejda/letnyaya-spetsodejda/kostyum-impuls-2/
То есть не хватает под-подкатегории /kostiumy-letniye/ в постоянной ссылке на товар. Соответственно, товары на сайте не видны, если переходить по категориям/подкатегориям в каталоге, хотя по факту они на сайте есть. Проблема присутствует как при загрузке товаров вручную через админку, так и через плагин wp all import (csv-файл).
Нужно устранить данную проблему. Пожалуйста, пишите стоимость и сроки.
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