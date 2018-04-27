Сверстать страницу и посадить на WP

$65
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки183 просмотра
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Макет прилагаю, нужна верстка и посадка на WP с возможность редактировать контент (не просто вывести код в админку, нужно редактирование для тех, кто в коде ничего не понимает).

Из особенностей:

1) будет геолокация и несколько городов, каждый будет на своем поддомене, желательно сделать возможность самим подключать новый город через админку;

2) также будет конфигуратор, сортировка товаров по параметрам (на макете видно)

6 лет назад
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kind-Of-Heaven
Кирилл Тен 
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$65
3 дня
Все отлично! Работа выполнена, продолжаем сотрудничество, всем рекомендую!
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству!