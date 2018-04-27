Сверстать страницу и посадить на WP

Макет прилагаю, нужна верстка и посадка на WP с возможность редактировать контент (не просто вывести код в админку, нужно редактирование для тех, кто в коде ничего не понимает).

Из особенностей:

1) будет геолокация и несколько городов, каждый будет на своем поддомене, желательно сделать возможность самим подключать новый город через админку;

2) также будет конфигуратор, сортировка товаров по параметрам (на макете видно)