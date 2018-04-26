Реализовать возможность добавления pdf файлов на сайт

Движок сайта друпал. Сейчас на сайта добавляется один файл pdf "Структура собственности", надо сделать возможным, чтобы добавлялись также архивные документы за прошлые года и можно было добавить новые документы в будущем.

Сейчас выполнена реализация через хостинг. Пример, как сейчас выглядит файл во вложении. Пример, как должно быть во вложении. Детали в личку