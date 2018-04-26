Реализовать возможность добавления pdf файлов на сайт

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки163 просмотра
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Движок сайта друпал. Сейчас на сайта добавляется один файл pdf "Структура собственности", надо сделать возможным, чтобы добавлялись также архивные документы за прошлые года и можно было добавить новые документы в будущем.

Сейчас выполнена реализация через хостинг. Пример, как сейчас выглядит файл во вложении. Пример, как должно быть во вложении. Детали в личку

6 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
web-pilotazh
Ольга 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
$20
3 дня
Ольга, сразу поняла нашу потребность и оперативно решила проблему. Спасибо! Отличный исполнитель. Рекомендую!
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