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ТОП-50— Встраиваемые системы
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
5 лет назад
Хочу поблагодарить Ольгу за отличную работу ! Сайт получился именно такой каким я хотел его увидеть, даже круче, это все потому что Ольга внимательнейшим образом слушает и понимает задание! Приятно было поработать . Спасибо большущее за Ваш труд! Конечно Вас рекомендую! Ну и побольше вам хороших заказчиков)))
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Виталием! Прислушивается к советам, очень быстрая обратная связь. День в день выполнение моментов, зависящих от него. Оплата в срок, что не удивительного для человека исполнительного и уважающего свою репутацию! Наилучшие рекомендации!!
$500
9 баллов
6 лет назад
Ольга все сделала хорошо, всегда была на связи - были задержки как с нашей стороны, так и с ее, но в целом Ольга отличный исполнитель, помогла советами и необходимыми доработками. Обязательно будем сотрудничать в будущем.
Ответный отзыв
Мне было комфортно работать с Никитой! Понятная коммуникация, ясны цели и видение! Быстрая оплата в срок! Спасибо за бонус )) Мои наилучшие рекомендации!
$20
10 баллов
6 лет назад
Ольга, сразу поняла нашу потребность и оперативно решила проблему. Спасибо! Отличный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рада сотрудничеству. Мои наилучшие рекомендации
$400
10 баллов
6 лет назад
все отлично ,ответственный подход!
Ответный отзыв
Интересный проект, понятная задача и предпочтения. Мои наилучшие рекомендации!!
Сайты «под ключ»
3 отзыва
$10/час
от $60от 1 дня
#121
Встраиваемые системы
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#40
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $111от 1 дня
#711