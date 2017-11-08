web-pilotazh

Ольга web-pilotazh

 
44 годаУкраина/Запорожье
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
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Потрясающие сайты любой сложности для Вашего бизнеса

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$300
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-50
Встраиваемые системы
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Отзывы заказчиков
TWert
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Мебель
Хочу поблагодарить Ольгу за отличную работу ! Сайт получился именно такой каким я хотел его увидеть, даже круче, это все потому что Ольга внимательнейшим образом слушает и понимает задание! Приятно было поработать . Спасибо большущее за Ваш труд! Конечно Вас рекомендую! Ну и побольше вам хороших заказчиков)))
Очень приятно работать с Виталием! Прислушивается к советам, очень быстрая обратная связь. День в день выполнение моментов, зависящих от него. Оплата в срок, что не удивительного для человека исполнительного и уважающего свою репутацию! Наилучшие рекомендации!!
Ответный отзыв
nivb
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
9 баллов
6 лет назад
Каталог организаций с гео-позиционированием, поиском и маршрутом
Ольга все сделала хорошо, всегда была на связи - были задержки как с нашей стороны, так и с ее, но в целом Ольга отличный исполнитель, помогла советами и необходимыми доработками. Обязательно будем сотрудничать в будущем.
Мне было комфортно работать с Никитой! Понятная коммуникация, ясны цели и видение! Быстрая оплата в срок! Спасибо за бонус )) Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Реализовать возможность добавления pdf файлов на сайт
Ольга, сразу поняла нашу потребность и оперативно решила проблему. Спасибо! Отличный исполнитель. Рекомендую!
Рада сотрудничеству. Мои наилучшие рекомендации
Ответный отзыв
Mesjkin
38 летЛатвия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
6 лет назад
Сайт для тур
все отлично ,ответственный подход!
Интересный проект, понятная задача и предпочтения. Мои наилучшие рекомендации!!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
3 отзыва
$10/час
от $60от 1 дня
#121
Встраиваемые системы
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#40
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $111от 1 дня
#711