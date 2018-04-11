Допилить проект на Joomle

Сделать личный кабинет для html сайта 1. Регистрация, авторизация, восстановление пароля. 2. Пользователь в кабинете может только сохранить свой номер кошелька с которого собирается совершать перевод. 3. В Кабинете пользователь видит: - выпадающий список с наименованием валюты - поле для ...
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Добрый день.
Задача простая, программирование не нужно(скорее всего).
Допиливаем сайт справочной службы.
1. Обновить с CMS c 2.5 до последней версии.
2. Поставить акеебу - как бекап, чтобы восстановить, если сломается что-то.
3. Визуально оформить немного по другому карточку организации.
4. Поменять в карточке организации "поделиться в соц сетях", на нормальные и современные кнопки.
5. Добавить карту в карточке организации (по желанию яндекса или гугла), когда владелец указывает адрес его организации, автоматом на карте точка ставится.
6. Заменить модуль вывода баннеров справа. Сейчас они как HTML модуль.
Задача: подобрать модуль, чтобы они рандомом менялись и выдавались каждому посетителю в случайном порядке. + Была внутри статистика и кол-во кликов по баннеру. Т.е. это место на сайте будет продаваться. Нужна, какаято статистика, сколько раз баннер показался и сколько раз по нему нажали, для рекламодателя.
7. Прикрутить Робокассу (или аналог). Желательно с такой возможность, чтобы выложить несколько товаров, например "оплата баннера на месяц" - 2500р, и выложить товар, где просто вбиваешь сумму, например 1500р и оплачиваешь - это нужно для того, чтобы человек смог оплатить любое кол-во денег, сразу по факту. Т.е. чтобы менеджер на переговорах мог сразу взять оплату и не носить с собой кассовый аппарат. - Если сложно объяснил - с исполнителем голосом обговорю.
8. Еще один модуль заменить. Суть как в баннере, только выводится будут не баннера, а текст.
Автоматизация тут простая. Оплатил человек 5 числа, менеджер ручками добавил, выводить его организацию с 5 по 5 число. 5 числа след месяца, этот материал закроется.
Если Вы компетентный исполнитель(и главное порядочный), готов с Вами работать на более постоянной основе, т.к. много работы (начался сезон), не только мелкой, но и верстка + программирование.
Адрес сайта для работы: 01#sp#ra#vka#.r#u
Срок и цена примерная. В личку будем уже утверждать окончательное ТЗ.
Надо срочно... я уже на 4 дня просрочил, хотел сам сделать просто, не успеваю.
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