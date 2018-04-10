Редирект товаров

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок163 просмотра
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Добрый день. Сайт переезжает на новую cms (с опенкарт на битрикс). Необходимо настроить редиректор товаров, категорий, новостей.

Товаров около 3k

От Вас стоимость работы.

6 лет назад
mirage0105
Сергей 
37 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 года назад