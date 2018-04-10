Редирект товаров

Добрый день, коллеги. Необходимы доработки сайта на Wordpress. Предоставлю ТЗ для оценки по вашим комментариям. Буду смотреть на ваш опыт и отзывы. Уровень текущего задания: поправить ссылки, убрать блоки, изменить визуальное отображение некоторых компонентов. Задание простое. Жду ваши заявки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Сайт переезжает на новую cms (с опенкарт на битрикс). Необходимо настроить редиректор товаров, категорий, новостей.
Товаров около 3k
От Вас стоимость работы.
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