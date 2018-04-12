Оценить платформу Панель управления Parallels Plesk Panel с констр....

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка147 просмотров
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Есть у меня очень старая идея от REG.ru на этой платформе ( Parallel Plesk panel ) делать и двигать одностраничники и простые сайты для простых смертных те ИП в каждом  маленьком и не очень городе со своим маленьким бизнесом. Не могу понять чем это плохо.. https://2domains.ru/sitebuilder.php

Хостинг меньше 150 р на 10 сайтов,  управление  и конструктор Parallel Plesk panel - те 15р. за хостинг для одностраничников и не только,  без мудреных заморочек - для простых людей. Почему не сделать? и что я не понимаю ?.....

Несколько сайтов для себя делал, я не специалист в этом -есть вопросы, но в общем неплохо работает и возможности вроде хорошие.

Прошу откликнуться специалиста по конструктору сайтов Parallels Plesk Panel 

6 лет назад
guest_15235318290566
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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