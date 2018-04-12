https://yadi.sk/d/92H_XsPL3U67Rn - макеты Есть сайт http://avinion.ru.com/ написан на WP с woocommerce. Делаем его копию в новом дизайне на тематику не продажи, а аренды платьев. Дизайн и контент почти идентичны, изменена цветовая схема. В чем различия: 1. Убрана корзина. ...
Реализовать возможность добавлять pdf файлы через админ.панель
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Движок сайта друпал 7.42. Сейчас на сайта добавляется один файл pdf "Структура собственности", который добавляется через хостинг. Задача сделать возможным добавлять файлы через админ панель и что бы файлы отображались списком на месте, которое выделено на втором скриншоте. Порядок заполнения показан на первом скриншоте. Детали в личку.
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