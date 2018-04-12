Реализовать возможность добавлять pdf файлы через админ.панель

$20
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка137 просмотров
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Движок сайта друпал 7.42. Сейчас на сайта добавляется один файл pdf "Структура собственности", который добавляется через хостинг. Задача сделать возможным добавлять файлы через админ панель и что бы файлы отображались списком на месте, которое выделено на втором скриншоте. Порядок заполнения показан на первом скриншоте. Детали в личку.

6 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
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