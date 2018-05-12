Здравствуйте!

Нужно доработать сайт на WP http://test.niko-web.ru

вот все что нужно сделать

1 В раздел Новости поместить 4 новости в ряд вместо трех

2 Добавить раздел Promotions в аналогичном виде что и на сайте Аудио http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news

3 Добавить раздел Nos Guides d'Achat в аналогичном виде что и на сайте Аудио http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news

4 Раздел продукты в таком же виде что на сайте Аудио.

Страничка с продуктами должна выглядеть так http://test.asight.pro/ctm-audio/products/

5 Рездел Наши Партнеры сделать такой же матрицей b ссылками как на сайте

http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news

6 Добавить раздел Команда как на сайте http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news внизу перед Контактами

7 Раздел Nouvelles clients переименовать на Actualité du marché

8 Раздел Communauté переименовать на Nos services и добавить Сервисы такие же как на сайте http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news

10 Temognages Clients сделать чтобы можно было кликать на картинку и открывалась страница с репортажем

Жду адекватную цену и сроки, студии не интересно!

Если что-то не понятно, все обсудим по скайпу!"