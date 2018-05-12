Доработать сайт на WP

Системы управления (CMS)Завершен10 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно доработать сайт на WP  http://test.niko-web.ru

вот все что нужно сделать 

1 В раздел Новости поместить 4 новости в ряд вместо трех

2 Добавить раздел Promotions в аналогичном виде что и на сайте Аудио http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news

3 Добавить раздел Nos Guides d'Achat  в аналогичном виде что и на сайте Аудио http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news

4 Раздел продукты в таком же виде что на сайте Аудио.

Страничка с продуктами должна выглядеть так http://test.asight.pro/ctm-audio/products/

5 Рездел Наши Партнеры сделать такой же матрицей b ссылками как на сайте  

http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news

6 Добавить раздел Команда как на сайте http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news  внизу перед Контактами

7 Раздел Nouvelles clients переименовать на Actualité du marché

8 Раздел Communauté переименовать на Nos services и добавить Сервисы такие же как на сайте http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news

10 Temognages Clients сделать чтобы можно было кликать на картинку и открывалась страница с репортажем

Жду адекватную цену и сроки, студии не интересно! 

Если что-то не понятно, все обсудим по скайпу!" 

6 лет назад
Irenjazz
Ирина 
37 летФранция
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$50
4 дня
Работу выполняет в сроки и качественно, буду обращаться! Рекомендую!
все хорошо
  • Похожие заказы

  • Натянуть новый дизайн и поправить функционал на WP

    https://yadi.sk/d/92H_XsPL3U67Rn - макеты Есть сайт http://avinion.ru.com/ написан на WP с woocommerce. Делаем его копию в новом дизайне на тематику не продажи, а аренды платьев. Дизайн и контент почти идентичны, изменена цветовая схема. В чем различия: 1. Убрана корзина. ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Opencart / скопировать шаблон

    Это будет каталог товаров, функции магазина отключены должны быть, то есть сложные вещи типа корзины, оформления заказа итд не нужны на данном этапе.  1. Нужно скопировать дизайн с сайта который я вам дам. 2. Нужно изменить цветовую ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Допилить проект на Joomle

    Добрый день. Задача простая, программирование не нужно(скорее всего). Допиливаем сайт справочной службы. 1. Обновить с CMS c 2.5 до последней версии. 2. Поставить акеебу - как бекап, чтобы восстановить, если сломается что-то. 3. Визуально оформить немного по другому карточку организации. 4. ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Новый дизайн уже сверстанный есть Html внедрить в сайт CMS OpenCart

    Сам сайт https://goo.gl/YVpfuV нужно сделать Программирование сайта Новый дизайн уже сверстанный есть Html внедрить в сайт CMS OpenCart Макеты скриншоты нового дизайна в приложение  выберу исполнителя по срокам и бюджету  тут верстка новая  http://zul.z-studio-46.ru/glas/ http://zul.z-studio-46.ru/glas/cart.html http://zul.z-studio-46.ru/glas/card.html http://zul.z-studio-46.ru/glas/glav.html

    OpenCartHTML
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • WordPress. Индивидуальные доработки сайта

    $160

    Внести доработки на сайт:   - самописный модуль (angular js), в который выводятся товары из каталога. Нужно создать новые разделы и условия показа-вывода товаров для 10 фильтров + сверстать в модуль вывод товаров  - самописный модуль импорт-экспорт товаров ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализовать возможность добавлять pdf файлы через админ.панель

    $20

    Движок сайта друпал 7.42. Сейчас на сайта добавляется один файл pdf "Структура собственности", который добавляется через хостинг. Задача сделать возможным добавлять файлы через админ панель и что бы файлы отображались списком на месте, которое выделено на ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо поставить CMS на лэндинг

    Добрый день Необходимо привязать CMS Drupal или WordPress на лэндинг http://project2.veter.co.ua/ Редактирование текста, заливка фото. Нужен ответственный исполнитель. После вышлю исходники. Стоимость и сроки просьба указывать в заявке. Спасибо.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оценить платформу Панель управления Parallels Plesk Panel с констр....

    Есть у меня очень старая идея от REG.ru на этой платформе ( Parallel Plesk panel ) делать и двигать одностраничники и простые сайты для простых смертных те ИП в каждом  маленьком и не очень городе со своим ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Регистрация пользователей

    Сделать личный кабинет для html сайта 1. Регистрация, авторизация, восстановление пароля. 2. Пользователь в кабинете может только сохранить свой номер кошелька с которого собирается совершать перевод. 3. В Кабинете пользователь видит: - выпадающий список с наименованием валюты - поле для ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад