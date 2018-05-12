https://yadi.sk/d/92H_XsPL3U67Rn - макеты Есть сайт http://avinion.ru.com/ написан на WP с woocommerce. Делаем его копию в новом дизайне на тематику не продажи, а аренды платьев. Дизайн и контент почти идентичны, изменена цветовая схема. В чем различия: 1. Убрана корзина. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно доработать сайт на WP http://test.niko-web.ru
вот все что нужно сделать
1 В раздел Новости поместить 4 новости в ряд вместо трех
2 Добавить раздел Promotions в аналогичном виде что и на сайте Аудио http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news
3 Добавить раздел Nos Guides d'Achat в аналогичном виде что и на сайте Аудио http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news
4 Раздел продукты в таком же виде что на сайте Аудио.
Страничка с продуктами должна выглядеть так http://test.asight.pro/ctm-audio/products/
5 Рездел Наши Партнеры сделать такой же матрицей b ссылками как на сайте
http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news
6 Добавить раздел Команда как на сайте http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news внизу перед Контактами
7 Раздел Nouvelles clients переименовать на Actualité du marché
8 Раздел Communauté переименовать на Nos services и добавить Сервисы такие же как на сайте http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news
10 Temognages Clients сделать чтобы можно было кликать на картинку и открывалась страница с репортажем
Жду адекватную цену и сроки, студии не интересно!
Если что-то не понятно, все обсудим по скайпу!"
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