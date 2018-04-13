Перенести yii2 на хостинг

Здравствуйте! Нужно доработать сайт на WP http://test.niko-web.ru вот все что нужно сделать 1 В раздел Новости поместить 4 новости в ряд вместо трех 2 Добавить раздел Promotions в аналогичном виде что и на сайте Аудио [url=http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news]http://ctmgroup.fr/ctm-audio/news[/url] 3 Добавить раздел Nos Guides d'Achat в ...
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Есть полный дамп + бд, необходимо разместить его на хостинге и настроить все пути...
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