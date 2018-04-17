Доработка шаблона Интернет-магазина на Битрикс.

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки151 просмотр
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Есть новый интернет-магазин –https://onmod.ru/  на шаблоне Аспро Некст на Битрикс который необходимо доработать. 

Что необходимо сделать: 

1) Создать структура сайта (каталоги, разделы) по готовому шаблону (x-mind карте). 

2) Уменьшить вложенность меню с вида https://onmod.ru/catalog/odezhda/zhenskaya_odezhda/ до вида https://onmod.ru/cat/zhenskie-krossovki-under-armour.html

3) Прописать по шаблону URL каталогов и разделов 

4) Сделать меню по шаблону (скажу как необходимо) 

5) Уменьшить вложенность раздела Бренды с https://onmod.ru/info/brands/до https://onmod.ru/brands/

Работа не пыльная, поэтому прошу в отклике на задание сразу указывать цену и срок работы, без выполнения данного условия буду сразу отклонять. 

Оплата поэтапно либо в конце 

6 лет назад
natalishka09
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Exeption
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$33
2 дня
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