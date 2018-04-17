Доработка шаблона Интернет-магазина на Битрикс.

Есть два сайта на одной cms wordpress (selfieclub.ru и selfierest.ru), нужно удалить один из сайтов (selfierest.ru). В заявке просьба указывать сроки выполнения и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть новый интернет-магазин –https://onmod.ru/ на шаблоне Аспро Некст на Битрикс который необходимо доработать.
Что необходимо сделать:
1) Создать структура сайта (каталоги, разделы) по готовому шаблону (x-mind карте).
2) Уменьшить вложенность меню с вида https://onmod.ru/catalog/odezhda/zhenskaya_odezhda/ до вида https://onmod.ru/cat/zhenskie-krossovki-under-armour.html
3) Прописать по шаблону URL каталогов и разделов
4) Сделать меню по шаблону (скажу как необходимо)
5) Уменьшить вложенность раздела Бренды с https://onmod.ru/info/brands/до https://onmod.ru/brands/
Работа не пыльная, поэтому прошу в отклике на задание сразу указывать цену и срок работы, без выполнения данного условия буду сразу отклонять.
Оплата поэтапно либо в конце
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