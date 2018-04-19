Доработать сайт wordpress

Если понравится ТЗ, проект ваш.Надо что бы все было описано как для прогера. В итоге тз то будет для вас, вам по нему работать, но мы должны видеть, что все учтено, то есть не стоит ...
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ДД! Необходимо доработать сайт на движке wordpress. Более подробную инфу скину в ЛС.
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