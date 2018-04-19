Всем здравствуйте) Нужно переверстать страничку http://marijuanascales.com/test12.html, чтоб стала такой как на макете. Страница должна быть адаптивной, но без бутстрапа и прочих фреймворков. Сделать только 2 первых товара, остальные не нужны. ...