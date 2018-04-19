Приветствую! Есть страничка https://www.tradingview.com/symbols/ZECUSD/technicals/. Вот эта часть http://prntscr.com/jl2zss страницы подгружается не сразу, а её подгружают какие то скрипты. Мне нужен способ загрузить только эту часть. Оплата по факту решения задачи. ...
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую! Сайт housemovie.to ТЗ прикрепляю. Оплата по факту выполнения или после выполнения половины задач. Заранее спасибо за ваши предложения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Всем здравствуйте) Нужен пример кода с кроссбраузерным элементом select с изображениями в option. Важно использовать именно элемент select. Можно например его скрыть и через JS вызывать события выбора определённых элементов, а сам ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем здравствуйте) Нужно исправить косяки на сайте http://dom-nayuge.ru Тз прилагаю. Оплата по факту выполнения. Заранее спасибо за ваши предложения.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем здравствуйте) Нужно переверстать страничку http://marijuanascales.com/test12.html, чтоб стала такой как на макете. Страница должна быть адаптивной, но без бутстрапа и прочих фреймворков. Сделать только 2 первых товара, остальные не нужны. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем привет;) Сайт http://dom-nayuge.ru/ Нужно внести несколько изменений, а так же проверить сайт на наличие неисправностей(медленно грузиться, не нажимаются некоторые кнопки и т.д) и устранить их. Подробности в прикреплённом файле. Оплата ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад