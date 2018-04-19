techv6

Максим techv6

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Ангел-хранитель ваших проектов

Создание интернет-магазинов, сайтов-визиток, блогов, лендингов, веб-приложений.

Доработка дизайна и функционала существующих сайтов и веб-приложений.

Адаптивная вёрстка.

Настройка и администрирование серверов Linux.

На высоком уровне владею HTML, CSS, JS(JQuery), PHP, MySql.

Люблю и с удовольствием разрабатываю проекты любой сложности на YII2.

Знаю Opencart, Wordpress, Drupal, Joomla.

Стоимость от $10/ час.

Консультации - бесплатно, пишите в лс, скайп, телеграм.

На Weblancer я новичок, поэтому готов делать скидки)

О моём профессионализме можете судить по отзывам на  другой бирже.

Обращайтесь, своих заказчиков не подвожу.

Скайп и телеграм - techv6.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

sanya_serduk
Александр 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Переверстать страницу согласно макету. Добавить на сайт гугл поиск.
BootstrapHTML
Отличный заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи. Все прошло как по маслу, рекомендую к сотрудничеству !
Сотрудничество прошло гладко. Александр постоянно был на связи и оперативно реагировал на замечания и правки. Буду обращаться.
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