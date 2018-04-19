Переверстать страницу согласно макету. Добавить на сайт гугл поиск.

Всем здравствуйте)

Нужно переверстать страничку http://marijuanascales.com/test12.html, чтоб стала такой как на макете.

Страница должна быть адаптивной, но без бутстрапа и прочих фреймворков.

Сделать только 2 первых товара, остальные не нужны.

Иконки соцсетей над товаром - просто ссылки href="#".

Так же к полю поиска прикрутить гугловский поиск по всему сайту.

Срок - завтра к 12-13 по Киеву. Оплата по факту.

Всем спасибо за ваши предложения)