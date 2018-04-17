Вывод баннера на сайте MODX

Для сайта http://zhuazel.kz/ сделать адаптивную мобильную версию. Срок- сегодня до конца дня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый ден
Сайт http://salyat.com/
Вот дизайны https://yadi.sk/d/C_sikSVg3YwvE8
Вот верстка слайдера http://salyat.com/Slider/slider.html
1. В первом экране сделать место для баннера-рекламы слайдера до и после времен на сегодня, как на https://5namaz.com/russia/moskva/ Так же, что бы была возможность вставки соц сетей и сверху, как в нижнем слайдере(как в дизайне)
a. Должен быть учет людей, которые кликнули по рекламе (счетчик кликов у каждого слайдера)
b. В тексте объявления есть возможность вставки текста связанная с городом. Например «Бесплатная доставка до «города» в «месяце»»
c. автоматом для всех городов нужно создать баннер, в ктором будет написано предложение о продаже баннера. Когда кликаем по баннеру открывается форма с имя и телефон.
d. Закрыть все внешние ссылки от индексации, например http://alaev.info/blog/post/4042
2. Вывод так же рекламы нужно до и после времен у каждого месяца. (есть дизайн)
3. Нужна возможность слайды связывать с городами (одним, несколько, или на всех). Т.е. у каждого слайда можно выбирать где она выводится.
Постоплата рублями
- Похожие заказы
- $12HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Натянуть psd-макет на битрикс. Структуру и всё прочее оставить без изменений. Без дополнительного программирования.HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте [url=http://potolkiecostyle.ru/]potolkiecostyle.ru[/url] в хедере есть слайдер из трех страниц, необходимо сверстать по представленному в PSD макету и добавить туда первым по счету еще один слайдер (макет выглядит так: [url=http://prntscr.com/j0tuz0)]prntscr.com/j0tuz0)[/url]. Макет есть только для десктопной версии, для мобильных нужно ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется верстка порядка 20 страниц.HTML-верстка44 заявкиЗакрыт6 лет назад
Мне сделали верстку страницы, но не подумали, что эту страницу я буду вставлять в шаблон сайта, где отдельно своя верстка. Нужно кто сможет все причесать, кто наведет порядок, чтобы все было как надо. Вот пациент, страница ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать страницу сайта по имеющемуся макету в трех разрешениях. На странице есть два ключевых состояния: - до начала прямого эфира - во время прямого эфира. Также есть ключевое отличие одного из блоков (Записи) для десктопной и ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, нужно поправить немного верстку на проекте. Возможно придется переписать верстку блоков, если невозможно поправить. ТЗ прикреплено - http://dropmefiles.com/zHQqQ 1 деньHTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходима небольшая работа в подправки стилей и подключение js. Все подрабности и данные дам.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $80
Требуется тема для сайта а вордпресс (шаблоны записей в категориях и вестка). Пример сайта pole-perm.ru Оплата на ЯД или Сбербанк. Постоплата. Срок 3 дняHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна адаптивная верстка главной страницы без css фреймворков. Верстка простая без JS скриптов. Приложен предпросмотр для оценки трудозатрад. Оригинал в исходном размере будет дан выбранному исполнителю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад