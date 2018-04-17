Вывод баннера на сайте MODX

Добрый ден

Сайт http://salyat.com/

Вот дизайны https://yadi.sk/d/C_sikSVg3YwvE8

Вот верстка слайдера http://salyat.com/Slider/slider.html

1. В первом экране сделать место для баннера-рекламы слайдера до и после времен на сегодня, как на https://5namaz.com/russia/moskva/ Так же, что бы была возможность вставки соц сетей и сверху, как в нижнем слайдере(как в дизайне)

﻿a. Должен быть учет людей, которые кликнули по рекламе (счетчик кликов у каждого слайдера)

﻿b. В тексте объявления есть возможность вставки текста связанная с городом. Например «Бесплатная доставка до «города» в «месяце»»

﻿c. автоматом для всех городов нужно создать баннер, в ктором будет написано предложение о продаже баннера. Когда кликаем по баннеру открывается форма с имя и телефон.

﻿d. Закрыть все внешние ссылки от индексации, например http://alaev.info/blog/post/4042

2. Вывод так же рекламы нужно до и после времен у каждого месяца. (есть дизайн)

3. Нужна возможность слайды связывать с городами (одним, несколько, или на всех). Т.е. у каждого слайда можно выбирать где она выводится.

Постоплата рублями