Исправить верстку

Изображения прикреплены. Шаблон должен быть 100% адаптивным. Отлично сидеть как на компьютере, так и на телефоне. На интерфейсе нарисована игровая карта- ее делать не нужно (но если умеете, укажите это, за карту мы оплатим дополнительно).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне сделали верстку страницы, но не подумали, что эту страницу я буду вставлять в шаблон сайта, где отдельно своя верстка.
Нужно кто сможет все причесать, кто наведет порядок, чтобы все было как надо.
Вот пациент, страница http://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-bmw/
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