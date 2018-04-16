Исправить верстку

Мне сделали верстку страницы, но не подумали, что эту страницу я буду вставлять в шаблон сайта, где отдельно своя верстка.

Нужно кто сможет все причесать, кто наведет порядок, чтобы все было как надо.

Вот пациент, страница http://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-bmw/