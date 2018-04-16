Сверстать одну адаптивную страницу одну сайта

Изображения прикреплены. Шаблон должен быть 100% адаптивным. Отлично сидеть как на компьютере, так и на телефоне. На интерфейсе нарисована игровая карта- ее делать не нужно (но если умеете, укажите это, за карту мы оплатим дополнительно).