HTML верстка макетов под фриланс биржу Cotonti

Работаю с Алексеем первый раз, работа очень понравилась. Четкая постановка задачи, постоянный онлайн и своевременная оплата - это те качества, которые присущи Алексею во время работы с исполнителями. Также благодарю тебя за терпение на время моих "пропаданий". Однозначно рекомендую к сотрудничеству!