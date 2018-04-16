HTML верстка макетов под фриланс биржу Cotonti

HTML-версткаЗавершен4 заявки156 просмотров
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Нужна верстка сайта под фриланс биржу Котонти. Макеты psd в наличии, нужно сверстать адаптивно и быстро. Оплата по факту выполнения.

HTML
6 лет назад
bbiznet
45 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
DenDevin
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
6 лет назад
$30
1 день
Исполнитель вежлив в общении, часто бывает в сети и отвечает, самое главное - придерживается установленных сроков и не берет МНОГО денег. Рекомендую!
Работаю с Алексеем первый раз, работа очень понравилась. Четкая постановка задачи, постоянный онлайн и своевременная оплата - это те качества, которые присущи Алексею во время работы с исполнителями. Также благодарю тебя за терпение на время моих "пропаданий". Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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