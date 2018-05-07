Верстка страниц сайта на движке wordpress по готовому шаблону

HTML-версткаЗавершен9 заявок265 просмотров
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Необходимо выполнить адаптивную верстку по готовому дизайну в рамках шаблона wordpress. От вас НЕ требуется функционал, однако, необходимо верстать с расчетом на то, что функционал будет подключен.

WordPress
6 лет назад
GrikNota
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
natalia-stegnii
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$20
2 дня
Невероятно качественная и быстрая верстка, все в лучшем виде в точном соответствии с шаблоном.
Григорий легко ориентируется в задании, что дает возможность обсудить все технические детали, оплата без задержек. Благодарю за сотрудничество!
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