HTML правки по Лендингу

В магазине http://test1.moytop.by/ нужно поправить несколько багов: 1) в ipad наезжают телефоны на лого (см скрин), на том же шаблоне вот тут все ок - belmotors.by, в других браузерах все ок 2) в ipad не расхлопываются "подкатегории" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть лендинг http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/ чистый ХТМЛ без движка,по нему необходимо сделать ряд правок:
1. В шапке сейчас один посыл "Как продавать не продавая" нужно в шапку вставить три таких посыла уменьшим их. Два вверху и один внизу
2.Поменять цены и кое где текста.
3. Четыре блока с инфомрацией перенести с этого лендинга http://www.lpartmediconsult.ru/online_intensive_proryv/ на этот http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/
Используя уже существующие блоки этого лендинга http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/
То есть не нужно ничего придумывать по дизайну,вставляем новые текста в существующие блоки,дублируя эти блоки.
+ Сделать адаптив.
Сделать нужно все быстро и качественно ! Срок-сегодня до конца дня исполнителя выбираю в течении 2 часов.
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