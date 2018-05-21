HTML правки по Лендингу

$25
HTML-версткаЗавершен7 заявок209 просмотров
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Есть лендинг  http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/  чистый ХТМЛ без движка,по нему необходимо сделать ряд правок:

1. В шапке сейчас один посыл "Как продавать не продавая" нужно в шапку вставить три таких посыла уменьшим их. Два вверху и один внизу

2.Поменять цены и кое где текста.

3. Четыре блока с инфомрацией перенести с этого лендинга http://www.lpartmediconsult.ru/online_intensive_proryv/ на этот  http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/

Используя уже существующие блоки этого лендинга http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/

То есть не нужно ничего придумывать по дизайну,вставляем новые текста в существующие блоки,дублируя эти блоки.

+ Сделать адаптив. 

 Сделать нужно все быстро и качественно ! Срок-сегодня до конца дня исполнителя выбираю в течении 2 часов.

HTML
6 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Anastasiya_web
Анастасия 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$20
1 день
Оперативно и качественно справилась с поставленной задачей
Четко поставлена задача, сотрудничеством довольна.
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