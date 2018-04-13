Верстка HTML5/CSS/JS под Wordpress

Нужно сверстать порядка 5 страниц под Wordpress

Дизайн будет предоставлен в PSD. На выходе предоставить верстку, удобную под Wordpress или натянуть на Wordpress

Требования:

- Оплата по факту по этапам на карту сбербанка.

- Начать сегодня, закончить как можно раньше

Прошу предложить:

- Бюджет/Срок;

- Примеры работ обязательно;