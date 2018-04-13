Верстка HTML5/CSS/JS под Wordpress

HTML-версткаЗакрыт15 заявок249 просмотров
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Нужно сверстать порядка 5 страниц под Wordpress 

Дизайн будет предоставлен в PSD. На выходе предоставить верстку, удобную под Wordpress или натянуть на Wordpress 

Требования:  

- Оплата по факту по этапам на карту сбербанка.  

- Начать сегодня, закончить как можно раньше 

Прошу предложить:  

- Бюджет/Срок;  

- Примеры работ обязательно;

WordPressHTMLCSS
6 лет назад
welldesign
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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