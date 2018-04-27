Ускорить загрузку мобильной версии лендинг-пейдж

Добрый день. Есть сайт (на вордпрессе) с микроразметкой рецептов, созданной на основе группы полей. Необходимо внести коррективы, чтобы рецепты правильно отображались как в обычной выдаче, так и в турбо-страницах, и при этом гугл тоже был бы ...