Поправить баги верстки и js Opencart 2 в Ipad

Здравствуйте, уважаемые участники биржи. Для лендинга [url=https://market.ferrum-body.ru/]https://market.ferrum-body.ru/[/url] на Adobe Muse произвести процедуры по увеличению скорости загрузки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В магазине http://test1.moytop.by/ нужно поправить несколько багов:
1) в ipad наезжают телефоны на лого (см скрин), на том же шаблоне вот тут все ок - belmotors.by, в других браузерах все ок
2) в ipad не расхлопываются "подкатегории" (в остальных браузерах вроде все ок).
3) баг во всех браузерах - не кликабельна "доставка и оплата" (главное при этом не поломать, чтобы другие меню расхлопывались).
Рассмотрю заявки с бюджетом, хотя бы ориентировочным.
Сделать нужно все аккуратно и без костылей, сроки не жмут.
Обязательно потом сообщить какой конкретно код меняли и в каких файлах (кооментируйте или строки присылайте).
Оплата по факту Вебмани или Яндекс.
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