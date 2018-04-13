Поправить баги верстки и js Opencart 2 в Ipad

В магазине http://test1.moytop.by/ нужно поправить несколько багов:

1) в ipad наезжают телефоны на лого (см скрин), на том же шаблоне вот тут все ок - belmotors.by, в других браузерах все ок

2) в ipad не расхлопываются "подкатегории" (в остальных браузерах вроде все ок).

3) баг во всех браузерах - не кликабельна "доставка и оплата" (главное при этом не поломать, чтобы другие меню расхлопывались).

Рассмотрю заявки с бюджетом, хотя бы ориентировочным.

Сделать нужно все аккуратно и без костылей, сроки не жмут.

Обязательно потом сообщить какой конкретно код меняли и в каких файлах (кооментируйте или строки присылайте).

Оплата по факту Вебмани или Яндекс.