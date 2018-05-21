Увеличить скорость сайта

HTML-версткаЗавершен3 заявки201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно увеличить скорость сайта до максимальных показателей

6 лет назад
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SparkyBooMan
Ибодуллоев 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$18
1 день
Спасибо.
Не за что, обращайтесь еще, буду рад помочь!)
  • Похожие заказы

  • Поправить баги верстки и js Opencart 2 в Ipad

    В магазине http://test1.moytop.by/ нужно поправить несколько багов: 1) в ipad наезжают телефоны на лого (см скрин), на том же шаблоне вот тут все ок - belmotors.by, в других браузерах все ок 2) в ipad не расхлопываются "подкатегории" ...

    OpenCart
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта и насадка на wordpress

    Необходимо сверстать 1 главную и 11 внутренних страниц сайта (см. вложение), сделать их полную адаптацию под мобильные устройства и все это насадить на wordpress с возможностью полного редактирования текста и всех блоков макета. Указывайте свою ...

    WordPressВерстка сайта
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $85

    Сверстать лендинг и установить на хостинг, посадить на wordpress, оживить калькулятор, калькулятор делать на серверном языке. Адаптивно сделать. Оплата 5000р. Срок до 2 дней. Оплата за работу в конце.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка HTML5/CSS/JS под Wordpress

    Нужно сверстать порядка 5 страниц под Wordpress  Дизайн будет предоставлен в PSD. На выходе предоставить верстку, удобную под Wordpress или натянуть на Wordpress  Требования:   - Оплата по факту по этапам на карту сбербанка.   - Начать сегодня, закончить как можно ...

    WordPressHTMLCSS
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется верстальщик

    Требуется опытный верстальщик для того чтоб адаптировать сайт для мобильных устройств. Сайт достаточно крупный, более 50 страниц. Есть общий шаблон и внутренняя часть, которая динамически меняется.

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка под магазин на Битриксе

    Адаптивная верстка под магазин на Битриксе. Имеются макеты под монитор (1920), планшет (1024) и телефон (320). Диапазон - от 320 - до 1920. Макеты ниже. Дизайнеру ставил задачу показать по максимуму состояния каждой страницы. [url=http://telegra.ph/Monitor---MMSHOPONLINE-04-06]http://telegra.ph/Monitor---MMSHOPONLINE-04-06[/url] [url=http://telegra.ph/Planshet---MMSHOPONLINE-04-06]http://telegra.ph/Planshet---MMSHOPONLINE-04-06[/url] [url=http://telegra.ph/Smartfon---MMSHOPONLINE-04-06]http://telegra.ph/Smartfon---MMSHOPONLINE-04-06[/url] Верстаем HTML5 валидно. Желательно на ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад