В магазине http://test1.moytop.by/ нужно поправить несколько багов: 1) в ipad наезжают телефоны на лого (см скрин), на том же шаблоне вот тут все ок - belmotors.by, в других браузерах все ок 2) в ipad не расхлопываются "подкатегории" ...
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Нужно увеличить скорость сайта до максимальных показателей
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