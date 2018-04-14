Сверстать лендинг

В магазине http://test1.moytop.by/ нужно поправить несколько багов: 1) в ipad наезжают телефоны на лого (см скрин), на том же шаблоне вот тут все ок - belmotors.by, в других браузерах все ок 2) в ipad не расхлопываются "подкатегории" ...