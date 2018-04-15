Доработка модуля для ocs 1531

В магазине http://test1.moytop.by/ нужно поправить несколько багов: 1) в ipad наезжают телефоны на лого (см скрин), на том же шаблоне вот тут все ок - belmotors.by, в других браузерах все ок 2) в ipad не расхлопываются "подкатегории" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток. Интересует доработка модуля для ocs 1.5.
Вот сам модуль: https://opencartforum.com/files/file/1398-adaptivnaya-karusel-moduley-plus-vse-v-odnom/
Сайт на котором надо доработать: dilerok.com.ua
Задание:
1. Добавить вывод товаров которые просматривал человек.
смотреть (фото1)
2. Настроить отображение модуля в вертикальном положении.
смотреть (фото2)
3. В выпадающем списке с атрибутами, скрыть отображение определенных атрибутов под id (268,269,270,274,271,272,273, 311)
смотреть (фото3)
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