Доработка модуля для ocs 1531

HTML-версткаЗакрыт1 заявка125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем доброго времени суток. Интересует доработка модуля для  ocs 1.5.

Вот сам модуль: https://opencartforum.com/files/file/1398-adaptivnaya-karusel-moduley-plus-vse-v-odnom/

Сайт на котором надо доработать: dilerok.com.ua

Задание:

1. Добавить вывод товаров которые просматривал человек.

смотреть (фото1)

2. Настроить отображение модуля в вертикальном положении.

смотреть (фото2)

3. В выпадающем списке с атрибутами, скрыть отображение определенных атрибутов под id (268,269,270,274,271,272,273, 311)

смотреть (фото3)

6 лет назад
teresshka
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Поправить баги верстки и js Opencart 2 в Ipad

    В магазине http://test1.moytop.by/ нужно поправить несколько багов: 1) в ipad наезжают телефоны на лого (см скрин), на том же шаблоне вот тут все ок - belmotors.by, в других браузерах все ок 2) в ipad не расхлопываются "подкатегории" ...

    OpenCart
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • HTML правки по Лендингу

    $25

    Есть лендинг  [url=http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/]http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/[/url]  чистый ХТМЛ без движка,по нему необходимо сделать ряд правок: 1. В шапке сейчас один посыл "Как продавать не продавая" нужно в шапку вставить три таких посыла уменьшим их. Два вверху и один внизу 2.Поменять цены ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Необходимо сверстать 15 адаптивных страниц до 20.04.2018

    $50

    Здравствуйте. Необходимо сверстать [b]15[/b] адаптивных страниц на [b]3 или 4 бутстрапе[/b] (по желанию, главное чтобы работало как надо) [b]за 5 дней[/b], используя также [b]animate.css[/b] для плавного анимированного всплытия блоков. Страницы не сложные, и не большие + ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка сайта и насадка на wordpress

    Необходимо сверстать 1 главную и 11 внутренних страниц сайта (см. вложение), сделать их полную адаптацию под мобильные устройства и все это насадить на wordpress с возможностью полного редактирования текста и всех блоков макета. Указывайте свою ...

    WordPressВерстка сайта
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $85

    Сверстать лендинг и установить на хостинг, посадить на wordpress, оживить калькулятор, калькулятор делать на серверном языке. Адаптивно сделать. Оплата 5000р. Срок до 2 дней. Оплата за работу в конце.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка HTML5/CSS/JS под Wordpress

    Нужно сверстать порядка 5 страниц под Wordpress  Дизайн будет предоставлен в PSD. На выходе предоставить верстку, удобную под Wordpress или натянуть на Wordpress  Требования:   - Оплата по факту по этапам на карту сбербанка.   - Начать сегодня, закончить как можно ...

    WordPressHTMLCSS
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад