Срочно надо поправить табличку на сайте

$2
HTML-версткаЗакрыт12 заявок224 просмотра
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сто рублей. И благодарственный отклик.

просто сказать как.

код дам. таблицы.

САМА ТАБЛИЧКА ВОТ.  https://avtofristail.ru/nabor-grupp.html#sime_place

6 лет назад
Atavisma
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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