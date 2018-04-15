Срочно надо поправить табличку на сайте

Всем доброго времени суток. Интересует доработка модуля для ocs 1.5. Вот сам модуль: https://opencartforum.com/files/file/1398-adaptivnaya-karusel-moduley-plus-vse-v-odnom/ Сайт на котором надо доработать: dilerok.com.ua Задание: 1. Добавить вывод товаров которые просматривал человек. [u] смотреть (фото1)[/u] 2. Настроить отображение модуля в вертикальном положении. [u] смотреть (фото2)[/u] 3. В выпадающем списке ...
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