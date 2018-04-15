Доработка Opencart + Simple Checkout + Dadata

HTML-версткаЗакрыт2 заявки276 просмотров
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Привет! 

Есть работающий магазин построенный на Opencart 2.0.3.1 (rs.2) в котором установлено несколько модулей, а именно: 

- Простая регистрация и заказ Simple (simpleopencart.com); 

- DPD – служба доставки (softpodkluch.ru/dpd) 

- Подсказки DaData PRO (liveopencart.ru/opencart-... 

Требуется доработать модуль упрощенного заказа Simple: 

Блок "АДРЕС ДОСТАВКИ": 

- Первоначально должно отображаться одно поле "Введите свой адрес" – референс – dadata.ru/suggestions/#ad... 

- Механика работы поле "Введите свой адрес" аналогична предыдущему примеру; 

- Набор полей должен соответствовать передаваемому набору в службу доставки DPD. 

Блок "СПОСОБ ДОСТАВКИ": 

- Логика работы блока не изменяется. 

Блок "ПОКУПАТЕЛЬ": 

- Переделать признак "Зарегистрироваться" из радиогруппы в чекбокс, логика работы элемента не изменяется. 

- Если доставка осуществляется не для Москвы, тогда набор полей должен соответствовать передаваемому набору в службу доставки DPD, если доставка по Москве, тогда отображается только *Имя, *Телефон, ЕМэйл 

Блок "СПОСОБ ОПЛАТЫ": 

- Логика работы блока не изменяется. 

Блок "КОРЗИНА": 

- Должна прилипать при скроллинге страницы, но не выходить за рамки самого нижнего блока. Референс – www.asos.com/ru/bag/; 

- Немного поправить стили. 

Подробное тех задание по ссылке – goo.gl/vGfBSW 

Все доступы и больше деталей в личку исполнителю.

OpenCart
6 лет назад
kakoss
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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