Доработка Opencart + Simple Checkout + Dadata

Привет!

Есть работающий магазин построенный на Opencart 2.0.3.1 (rs.2) в котором установлено несколько модулей, а именно:

- Простая регистрация и заказ Simple (simpleopencart.com);

- DPD – служба доставки (softpodkluch.ru/dpd)

- Подсказки DaData PRO (liveopencart.ru/opencart-...

Требуется доработать модуль упрощенного заказа Simple:

Блок "АДРЕС ДОСТАВКИ":

- Первоначально должно отображаться одно поле "Введите свой адрес" – референс – dadata.ru/suggestions/#ad...

- Механика работы поле "Введите свой адрес" аналогична предыдущему примеру;

- Набор полей должен соответствовать передаваемому набору в службу доставки DPD.

Блок "СПОСОБ ДОСТАВКИ":

- Логика работы блока не изменяется.

Блок "ПОКУПАТЕЛЬ":

- Переделать признак "Зарегистрироваться" из радиогруппы в чекбокс, логика работы элемента не изменяется.

- Если доставка осуществляется не для Москвы, тогда набор полей должен соответствовать передаваемому набору в службу доставки DPD, если доставка по Москве, тогда отображается только *Имя, *Телефон, ЕМэйл

Блок "СПОСОБ ОПЛАТЫ":

- Логика работы блока не изменяется.

Блок "КОРЗИНА":

- Должна прилипать при скроллинге страницы, но не выходить за рамки самого нижнего блока. Референс – www.asos.com/ru/bag/;

- Немного поправить стили.

Подробное тех задание по ссылке – goo.gl/vGfBSW

Все доступы и больше деталей в личку исполнителю.