Небольшие правки готовой верстки

$17
HTML-версткаЗакрыт2 заявки173 просмотра
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http://uaehosting.space/dgirls2/

Макет http://uaehosting.space/dgirls2/desctop-main.jpg

http://uaehosting.space/dgirls2/mobile-main2.jpg

Переделать вывод профилей согласно макету

Переделать все согласно макету.

Блок с ценой, избранным и поиском привязан к шапке

На планшете вывровнять профили и меню по центру

Добавить пункт Favorites

По клику на кнопку Save, должна срабатывать анимация иконки. Что то простое, вроде увеличение и обратное уменьшение.

.

Страница профиля:

http://uaehosting.space/dgirls2/girl-card.htm

http://uaehosting.space/dgirls2/desctop-profile.jpg

http://uaehosting.space/dgirls2/dubaigirls-mobile-profile.jpg

http://uaehosting.space/dgirls2/tablet-profile.jpg

http://uaehosting.space/dgirls2/menu.jpg

Слайдер недоработан верстальщиком

Взять отсюда kauf6.com

Сейчас глючит увеличение картинки по клику. Нужно починить, чтобы работало как на примере.

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6 лет назад
guest_15203682652322
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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