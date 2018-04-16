Небольшие правки готовой верстки

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http://uaehosting.space/dgirls2/

Макет http://uaehosting.space/dgirls2/desctop-main.jpg

http://uaehosting.space/dgirls2/mobile-main2.jpg

Переделать вывод профилей согласно макету

Переделать все согласно макету.

Блок с ценой, избранным и поиском привязан к шапке

На планшете вывровнять профили и меню по центру

Добавить пункт Favorites

По клику на кнопку Save, должна срабатывать анимация иконки. Что то простое, вроде увеличение и обратное уменьшение.

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Страница профиля:

http://uaehosting.space/dgirls2/girl-card.htm

http://uaehosting.space/dgirls2/desctop-profile.jpg

http://uaehosting.space/dgirls2/dubaigirls-mobile-profile.jpg

http://uaehosting.space/dgirls2/tablet-profile.jpg

http://uaehosting.space/dgirls2/menu.jpg

Слайдер недоработан верстальщиком

Взять отсюда kauf6.com

Сейчас глючит увеличение картинки по клику. Нужно починить, чтобы работало как на примере.

Активная кнопка звездочка возле имени