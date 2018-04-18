Внести изменения в верстку

Требуется:

Есть проект novosel.vip, требуется внести два изменения в верстку.

1. В каталоге http://novosel.vip/nedvizhimost.html?objectType=3 реализовать "резиновую" верстку как на примере (https://www.etagi.com/realty/). Изменение ширины карты не нужно. Требуется только поделить экран на 2 части и развернуть на одну половину на всю ширину карту, а слева расположить "плашки" с объектами. На разрешениях, где получается два столбца с плашками - сделать два, там где один - оставить один.

2. В карточке товара (http://novosel.vip/nedvizhimost.html?object=2191741) в блоке "Почему выбирают нас" реализовать анимацию, как на аналогичном блоке в примере (https://www.etagi.com/realty/1281441/)

Также нужно изменить цвет заливки кнопки с зеленого на оранжевый. Это все.