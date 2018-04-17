Верстка элемента на сайте + немного программирования

На сайте potolkiecostyle.ru в хедере есть слайдер из трех страниц, необходимо сверстать по представленному в PSD макету и добавить туда первым по счету еще один слайдер (макет выглядит так: prntscr.com/j0tuz0).

Макет есть только для десктопной версии, для мобильных нужно сделать самому по аналогии с соседними слайдерами (там ничего изощренного).

Второй этап работы запрограммировать на данном слайдере следующее:

на слайдере есть элемент, подсчитывающий количество заявок ("24" на макете) и ссылка "Список участников", которая должна открываться аналогично тому как это изображено на скриншоте: prnt.sc/j4s3vo

Предполагается следующий алгоритм работы (например):

- в 10 часов дня: принято 19 заявок (в списке 19 случайных номеров со скроллом, чтобы он "до пола" не разворачивался);

- в 11 часов дня 29 заявок (в списке 29 случайных номеров из массива).

- 12 часов 33 заявки.

- 14 часов 36 заявок.

- 15 часов 39 заявок.

- 16 часов 43 заявки.

- 18 часов 45 заявок.

- 19 часов 46 заявок.

Т.е. отдельно есть какой-то массив с номерами (в разном формате, как у сайта в примере), откуда берутся номера.

Вместе с тем, необходимо описать все внесенные на сайт изменения, чтобы я мог впоследствии перенести их на полонстью идентичный сайт на другом домене.

Пожалуйста, оставляйте ориентировочныю стоимость работы и примерные сроки выполнения.

Без предоплат, оплата поэтапно , или по факту

Пишите свой скайп