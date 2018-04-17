Верстка элемента на сайте + немного программирования

HTML-версткаЗакрыт4 заявки190 просмотров
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На сайте potolkiecostyle.ru в хедере есть слайдер из трех страниц, необходимо сверстать по представленному в PSD макету и добавить туда первым по счету еще один слайдер (макет выглядит так: prntscr.com/j0tuz0).  

Макет есть только для десктопной версии, для мобильных  нужно сделать самому по аналогии с соседними слайдерами (там ничего изощренного). 

Второй этап работы  запрограммировать на данном слайдере следующее:  

на слайдере есть элемент, подсчитывающий количество заявок ("24" на макете) и ссылка "Список участников", которая должна открываться аналогично тому как это изображено на скриншоте: prnt.sc/j4s3vo 

Предполагается следующий алгоритм работы (например):  

- в 10 часов дня: принято 19 заявок (в списке 19 случайных номеров со скроллом, чтобы он "до пола" не разворачивался);  

- в 11 часов дня 29 заявок (в списке 29 случайных номеров из массива).  

- 12 часов  33 заявки.  

- 14 часов  36 заявок.  

- 15 часов  39 заявок.  

- 16 часов  43 заявки.  

- 18 часов  45 заявок.  

- 19 часов  46 заявок.  

Т.е. отдельно есть какой-то массив с номерами (в разном формате, как у сайта в примере), откуда берутся номера.  

Вместе с тем, необходимо описать все внесенные на сайт изменения, чтобы я мог впоследствии перенести их на полонстью идентичный сайт на другом домене.  

Пожалуйста, оставляйте ориентировочныю стоимость работы и примерные сроки выполнения.

Без предоплат, оплата поэтапно , или по факту

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6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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