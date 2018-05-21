Мобильную версию сайта

$12
HTML-версткаЗавершен6 заявок228 просмотров
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Для сайта http://zhuazel.kz/ сделать адаптивную мобильную версию.

Срок- сегодня до конца дня

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Anastasiya_web
Анастасия 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$12
1 день
Сотрудничеством доволен,все ок.
Четко поставлена задача, заказчик всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
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