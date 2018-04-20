Добавить подсказки в верстку

Добрый ден Сайт http://salyat.com/ Вот дизайны https://yadi.sk/d/C_sikSVg3YwvE8 Вот верстка слайдера http://salyat.com/Slider/slider.html 1. В первом экране сделать место для баннера-рекламы слайдера до и после времен на сегодня, как на https://5namaz.com/russia/moskva/ Так же, что бы была возможность вставки соц сетей и сверху, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется в готовую верстку добавить выпадающие поисковые подсказки. Без серверного функционала. Нужна только верстка. Скриншот прикрепил.
Вообще работы много, я ищу более-менее располагающего временем специалиста.
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