Верстка сайта на Битрикс

Здравствуйте!

Необходима верстка сайта http://deltaorigin.com/ с движком Битрикс:

Мы хотели бы еще сделать следующее на сайте:

1. Вставить в начало текста и справа на главной слайдер из трех картинок(картинки предоставим), по ширине его

сделать на 50% страницы.

2. Так же как на главной https://deltastandards.ru/ выделить двумя блоками наши "3PL услуги – что мы предлагаем" и

"Перевозка образцов лекарственных средств. Что еще мы можем доставить",

как на скиншоте 1.png.

3. Убрать подменю "Руководство" из меню "КОМПАНИИ".

4. Скопировать Контакты https://deltastandards.ru/about/contacts/ в наши Контакты(убрать только две презентации справа от текста), текст мы потом сами отредактируем.

Указывайте пож-та стоимость и сроки.