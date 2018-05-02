Верстка сайта на Битрикс

HTML-версткаЗавершен3 заявки217 просмотров
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Здравствуйте!

Необходима верстка сайта http://deltaorigin.com/ с движком Битрикс:

Мы хотели бы еще сделать следующее на сайте:

1. Вставить в начало текста и справа на главной слайдер из трех картинок(картинки предоставим), по ширине его

сделать на 50% страницы.

2. Так же как на главной https://deltastandards.ru/ выделить двумя блоками наши "3PL услуги – что мы предлагаем" и

"Перевозка образцов лекарственных средств. Что еще мы можем доставить",

как на скиншоте 1.png.

3. Убрать подменю "Руководство" из меню "КОМПАНИИ".

4. Скопировать Контакты https://deltastandards.ru/about/contacts/ в наши Контакты(убрать только две презентации справа от текста), текст мы потом сами отредактируем.

Указывайте пож-та стоимость и сроки.

Верстка сайта
6 лет назад
glong2015
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
konstantin-kr
Костя 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$30
2 дня
Хорошо сделанная работа! Было затянуто время работ, но итог такой как я хотел.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата в строк
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