Кроссбраузерный select с изображениями

Всем здравствуйте)

Нужен пример кода с кроссбраузерным элементом select с изображениями в option.

Важно использовать именно элемент select. Можно например его скрыть и через JS вызывать события выбора определённых элементов, а сам выбор осуществлять посредством других элеметов. Или ещё как то.

Всем спасибо за ваши предложения.