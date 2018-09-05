Сверстать страницу

Необходимо выполнить адаптивную верстку интернет-магазина из формата .ai. Страницы: главная, каталог, карточка товара, макеты есть для десктопа и мобильной версии, для планшета макет соответствует десктопу (уменьшается в процентном соотношении). Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость. В первую очередь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать одну страничку. + адаптив
Использовать Bootstrap 4. Желательно на завтра к 12-00.
Предлагайте свою цену.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Необходимо сверстать адаптивный шаблон письмаHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищем сильного Frontend разработчика, от вас потребуется сверстать целый компонент статистики для нашего проекта – сделать таблицы, данные которых будут высчитываться в JS по формулам которые мы передадим в Excel таблице, и к этим таблицам ...Закрыт6 лет назад
Есть структура и текст. Необходимо создать яркое и вкусное коммерческое предложение с инфографикой в новомодном формате лендинга, Пример. Типа того: https://www.udmexport.ru/upload/iblock/2e8/5_sutok_prezentatsia_franshizy_proba_3_1.pdf только побольше стиля! Наше КП: https://docs.google.com/document/d/1RyvSdjFQvHPMn8-xsNp4bellRh_yG2xY5zFh9CKbF1g/editЗакрыт6 лет назад
Задачи: 1. Доверстать правки, в готовом личном кабинете 2. Сделать адаптивную версию 3. Нужна подобрать библиотеку для построения графиков на javascript. Готова ответить на дополнительные вопросы. Пишите сразу свою цену работы Файлы psd + исходники сверстанного личного кабинета сброшу в скайп Крайний ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $60
Необходимо сверстать через плагин Rainmaker формы. Есть ли шаблона для обратной формыHTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Я сеошник, ищу для поддержки своих проектов html-верстальщика на сдельную работу при частичной занятости. В разные месяцы требуется 5-20 часов работы. Требования Умение верстать: кроссбраузерно, валидно, блочно, адаптивно. Знания html5/css3/js/jquery Что надо будет делать? В большинстве случаев вносить правки по ...HTML-верстка33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Надо создать сайт хостела на WordPress. Возможно, потребуется вставка формы брони на сайте, т.е. с выбором даты – выпадающим календарем и т.д. Требуется верстальщик-дизайнер (2в1). Нужен не супер дизайнер, но человек со вкусом, чтобы мог ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется верстка страниц и попапов, в страницах нужно отверстать только середину (контент) - остальное есть. Верстать нужно на бутстрат 3.0 https://yadi.sk/d/ltA28eXa3Ub5EpHTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо перенести этот - [url=https://goo.gl/d3CzPh]https://goo.gl/d3CzPh[/url] лендинг на последнюю версию Bootstrap (4.1). Требования к финалу: 1. должен иметь тот-же вид и функциональность 2. стили дизайна должны быть в отдельном файле css, то есть не изменять сам Bootstrap 3. результат должен корректно просматриваться ...Закрыт6 лет назад