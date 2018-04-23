Верстальщик (+дизайнер 2в1)

Сайт использует модификацию данной темы: https://wordpress.org/themes/themelia/ В шапке заголовок отцентрирован, но по какой-то неведомой причине именно на айпаде (и только на нем!), есть баг с центрированием (заголовок уходит влево). Через простые веб-эмуляторы это не ловится, т.е. желательно ...