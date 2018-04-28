Ищем верстальщика

надо сделать доработку шаблона вордперсс, доработать Хедер и пару блоков. ссылка на документ https://docs.google.com/document/d/19C2X_sqhwEZBTGpRrB0tlJT28yP-3erfWfLgxrHhp28/edit где описал что и как надо и т.п если есть способность такое сделать и желание взять проект,[b] укажите[/b] [b]срок и цену[/b] за сколько ...