Ищем верстальщика

$50
HTML-версткаЗавершен13 заявок349 просмотров
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нужна адаптивная верстка 5 страниц 

6 лет назад
karloskipling
Вася 
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
merli129
28 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$50
3 дня
Очень качественно выполненная работа, все в сроки, правки внесены в течении 10 минут, рекомендую Юрия всем
Хорошая коммуникация, адекватность, грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
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