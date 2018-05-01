Верстка, Разработка сайтов под ключ
Корпоративные сайты, Персональные страницы, Интернет-магазины
Отлично знаю свое дело. К работе отношусь серьезно, люблю качество и профессиональный подход, есть большой опыт. Присутствует хорошее портфолио.
E-mail: [email protected]
Telegram: @imgeorgius
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Портфолио
- Корпоративный сайт для компании RD Management213 просмотров
- Создание Интернет-магазина мебели Wellige.ru181 просмотр
- Сайт для компании "Кредит Евразия"183 просмотра
- Сайт-визитка для мероприятия "Единица масштаба"194 просмотра
- Создание Интернет-магазина немецкой обуви174 просмотра
- Верстка сайта Smady Devices209 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
Vue.js
Отличная работа! Юрий сделал нам верстку на Vue под дальнейший фронт. Качественная верстка и быстрые сроки. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Прекрасная обратная связь, моментальная оплата, грамотная постановка задачи, очень приятно работать. Рекомендую!
$100
10 баллов
6 лет назад
Требовалось создать мобильную версию сайта. По ходу в проект вносились правки. . Результатом доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Своевременная оплата, хорошая коммуникация, грамотная постановка задачи. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
$30
9 баллов
7 лет назад
Все Ок!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, проблем в ходе работы не возникло. Рекомендую
$70
10 баллов
7 лет назад
все супер и в срок точно! Советую
Ответный отзыв
Роман очень положительный заказчик. Грамотная постановка задачи, отличная и быстрая коммуникация, своевременная оплата. Рекомендую.
$50
10 баллов
7 лет назад
Очень качественно выполненная работа, все в сроки, правки внесены в течении 10 минут, рекомендую Юрия всем
Ответный отзыв
Хорошая коммуникация, адекватность, грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.