merli129

Юрий Ерокович merli129

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка, Разработка сайтов под ключ

Корпоративные сайты, Персональные страницы, Интернет-магазины

Отлично знаю свое дело. К работе отношусь серьезно, люблю качество и профессиональный подход, есть большой опыт. Присутствует хорошее портфолио.

E-mail: [email protected]

Telegram: @imgeorgius

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Отзывы заказчиков

romanov97
Роман 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
$150
10 баллов
5 лет назад
Верстка кабинета пользователя
Vue.js
Отличная работа! Юрий сделал нам верстку на Vue под дальнейший фронт. Качественная верстка и быстрые сроки. Рекомендую всем!
Прекрасная обратная связь, моментальная оплата, грамотная постановка задачи, очень приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Нужна верстка макетов в скетче
Требовалось создать мобильную версию сайта. По ходу в проект вносились правки. . Результатом доволен. Рекомендую!
Своевременная оплата, хорошая коммуникация, грамотная постановка задачи. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
afle
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$30
9 баллов
7 лет назад
Требуется сделать верстку
Все Ок!
Хороший заказчик, проблем в ходе работы не возникло. Рекомендую
Ответный отзыв
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Надо сверстать простой ленд
все супер и в срок точно! Советую
Роман очень положительный заказчик. Грамотная постановка задачи, отличная и быстрая коммуникация, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
karloskipling
Вася 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-2)
$50
10 баллов
7 лет назад
Ищем верстальщика
Очень качественно выполненная работа, все в сроки, правки внесены в течении 10 минут, рекомендую Юрия всем
Хорошая коммуникация, адекватность, грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
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