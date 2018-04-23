Необходимо перенести этот - [url=https://goo.gl/d3CzPh]https://goo.gl/d3CzPh[/url] лендинг на последнюю версию Bootstrap (4.1). Требования к финалу: 1. должен иметь тот-же вид и функциональность 2. стили дизайна должны быть в отдельном файле css, то есть не изменять сам Bootstrap 3. результат должен корректно просматриваться ...
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Требуется верстка страниц и попапов, в страницах нужно отверстать только середину (контент) - остальное есть. Верстать нужно на бутстрат 3.0 https://yadi.sk/d/ltA28eXa3Ub5Ep
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