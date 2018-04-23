Верстка дизайна на Престашоп

HTML-версткаЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Приветствую! нужна адаптивная верстка для интернет-магазина спортивного питания. CMS PrestaShop. Страницы https://yadi.sk/d/8VktDImF3Q7Wav 

Жду Ваших предложений. исполнителя выберу по критерию высокий рейтинг,отзывы = разумный ценник.

6 лет назад
pirat35
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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