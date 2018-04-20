Обновление сайта Группы компаний «Auberron», США

$900
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка187 просмотров
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Здравствуйте!

Учитывая наш многолетний и весьма успешный опыт сотрудничества, предлагаю Вам проект по обновлению сайта руппы компаний «Auberron» - www.auberron.com

Сайт сейчас слишком статичен, требуется более динамичный и визуально привлекательный.

Срок: 4-5 дней

Бюджет: $800 долл.

6 лет назад
aionis
51 годСША
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
24 дня назад
6 лет назад
$900
7 дней
Серафима, как всегда, выполнила работы по обновлению сайта международной группы компаний «Auberron» на 5+++. Всё сделалала очень быстро, качество работы отменное, много положительных отзывов от партнеров компании. Сайт теперь выглядит весьма современным и динамичным. Нстоятельно рекомендуем, один из лучших дизайнеров!!!
Анатолий, спасибо за теплые слова в мой адрес. Тронута. В ответ напишу - какой заказчик - такой и результат. С вами все на 5++++ и выходит. Спасибо. Успехов и процветания вашей компании и вашему дружному коллективу! До новых встреч.
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