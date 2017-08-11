aionis

Анатолий Ионис aionis

 
51 годСША/Сиэтл
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Вебсайт для технологической компании Quantix Technologies LLC, США

    $400

    Уважаемая Серафима! Срочно требуется презентационный вебсайт для нашей новой технологической компании Quantix Technologies LLC, г. Сиэтл, США. Компания будет заниматься разработкой ПО под заказ и предоставлением консультационных услуг в области компьютерных и информационных технологий, как в ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка сайта для ООО «Оберрон Русь»

    $500

    Здравствуйте, Хочу предложить заказ на разработку сайта дочерней компании ГК «Auberron» в России - ООО «Оберрон Русь». Аналогичный сайту ООО «Интроактив» ВАшей разработки, который был принят с большим восторгом. Срок 7-10 дней, бюджет $500 долл.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка сайта evitacakes.com

    $1000

    Здравствуйте! Хочу предложить новый заказ, по разработке сайта для бизнеса жены по изготовлению и украшению тортов и др. кондитерских изделий. Много фото и графики. Также прошу обновить логотип. Срок 7-10 дней. Бюджет $1.000 долл.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Обновление сайта Группы компаний «Auberron», США

    $900

    Здравствуйте! Учитывая наш многолетний и весьма успешный опыт сотрудничества, предлагаю Вам проект по обновлению сайта руппы компаний «Auberron» - www.auberron.com Сайт сейчас слишком статичен, требуется более динамичный и визуально привлекательный. Срок: 4-5 дней Бюджет: $800 долл.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание сайта для белорусской компании ООО «Интроактив»

    $1000

    Здравтвуйте, необходимо срочно сделать сайт для приобретенной нашей американской группой компании ООО «Интроактив», г. Минск.  Домен: www.introactive.by. Компания занимается строительством предприятий по производству органических биоудобрений, экологическими проектами и т.д. Тексты и картинки предоставлю. Срочность: 3-4 дня. Бюджет: $1000 ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание презентационного вебсайта для ГК «Auberron Group»

    $600

    Здравствуйте, Серафима. Есть срочный заказ по созданмию презентационного вебсайта для ГК «Auberron Group». PSD файлы уже имеются, необходимо всё сверстать и сделать возможность несложного апгрейда информации (фото, текста, гиперссылок). Бюджет $500-600 долл. С ув., Анатолий

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Обновление вебсайта компании Euro Import Group

    Необходимо обновить созданный в 2014 г. вебсайт компании EURO IMPORT - www.euroimportfood.com Необходимо будет убрать ряд ненужных страниц, обновить формат, цветовую гамму и др. Предлагаемая стоимость работы - $300 долл.  Буду ждать предложения!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Вебсайт для технологической компании Quantix Technologies LLC, США
Как всегда все на высоте. Четкое задание без двойных стандартов. Моментальная оплата. Неудивительно, так как Анатолий - VIP заказчик, спасибо, что он есть и работает со мной. Я это ценю и желаю процветания новому, интересному направлению бизнеса в сфере IT. Всех благ!
Серафима, огромное Вам спасибо! Как всегда, сделали отменный сайт, современный, модульный, отражены все необходимые элементы, быстро реагировали на все замечания. Весьма рекомендую Серафиму как отлично специалиста! ААА+++
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Разработка сайта для ООО «Оберрон Русь»
Анатолий, Благодарю за проект. Рада, что сайт понравился не только вам, но и российским партнерам. Всегда рада сделать все возможное для прекрасного заказчика и человека. Спасибо и до новых встреч.
Серафима буквально за два дня создала динамичный и современный сайт компании со всей необходимой информации. Изменения были самые минимальные. Выше всяких похвал! Надеемся на долгосрочное успешное сорудничество!
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1000
10 баллов
6 лет назад
Разработка сайта evitacakes.com
Спасибо Анатолию и особенно его любимым жене и дочери. Я провела время в окружении шедевров кулинарного искусства и получила эстетическое наслаждение. Моя работа меркнет по сравнению с тортами и пирожными Эли и Виты. Но так и должно быть. СПАСИБО! И надеюсь что ваши великолепные тортики будут заказывать партиями:))))
Серафима в кратчайшие сроки создала великолепный сайт на английском языке, совместно с отличным знакомым художником разработал великолепный логотип и стилистику, и перенесла вручную сотни фотографий из архива сайта со всеми надписями. Всячески рекомендуем, не найдёте лучше дизайнера и за бОльшую плату! Надеемся на долгосрочное сотрудничество!!!! ААА++++++++++
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1000
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта для белорусской компании ООО «Интроактив»
Анатолий, благодарю за интересный проект. Рада что угодила все. Мне как исполнителю всегда приятно попасть в ожидания заказчика. Спасибо вам огромное и успехов и процветания вашим партнерам в Республике Беларусь. Спасибо!
Мы всегда довольны работой Серафимы, но она в очередной раз превзошла все наши ожидания! Сайт белорусской компании ООО «Интроактив», работающей в сфере производства биоудобрений и экологии, покорил сердца наших клиентов, которые сказали, что это один из лучших презентационных сайтов, которые они когда-либо видели. Сайт был готов буквально за три дня; Серфима мгновенно реагировала на наши пожелания и замечания и вносила необходимые (самые минимальные) исправления. Нстоятельно рекомендуем, один из лучших дизайнеров!!!
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$800
10 баллов
6 лет назад
Обновление сайта Группы компаний «Auberron», США
Анатолий, спасибо за теплые слова в мой адрес. Тронута. В ответ напишу - какой заказчик - такой и результат. С вами все на 5++++ и выходит. Спасибо. Успехов и процветания вашей компании и вашему дружному коллективу! До новых встреч.
Серафима, как всегда, выполнила работы по обновлению сайта международной группы компаний «Auberron» на 5+++. Всё сделалала очень быстро, качество работы отменное, много положительных отзывов от партнеров компании. Сайт теперь выглядит весьма современным и динамичным. Нстоятельно рекомендуем, один из лучших дизайнеров!!!
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