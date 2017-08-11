Уважаемая Серафима! Срочно требуется презентационный вебсайт для нашей новой технологической компании Quantix Technologies LLC, г. Сиэтл, США. Компания будет заниматься разработкой ПО под заказ и предоставлением консультационных услуг в области компьютерных и информационных технологий, как в ...
- $400Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $500
Здравствуйте, Хочу предложить заказ на разработку сайта дочерней компании ГК «Auberron» в России - ООО «Оберрон Русь». Аналогичный сайту ООО «Интроактив» ВАшей разработки, который был принят с большим восторгом. Срок 7-10 дней, бюджет $500 долл.Завершен6 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Хочу предложить новый заказ, по разработке сайта для бизнеса жены по изготовлению и украшению тортов и др. кондитерских изделий. Много фото и графики. Также прошу обновить логотип. Срок 7-10 дней. Бюджет $1.000 долл.Завершен6 лет назад
- $1000
Необходимо обновить сайт по изготовлению и украшению тортов evitacakes.com. Много фотографий. Также создать логотип. Бюджет $1.000Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
- $900
Здравствуйте! Учитывая наш многолетний и весьма успешный опыт сотрудничества, предлагаю Вам проект по обновлению сайта руппы компаний «Auberron» - www.auberron.com Сайт сейчас слишком статичен, требуется более динамичный и визуально привлекательный. Срок: 4-5 дней Бюджет: $800 долл.Завершен6 лет назад
- $1000
Здравтвуйте, необходимо срочно сделать сайт для приобретенной нашей американской группой компании ООО «Интроактив», г. Минск. Домен: www.introactive.by. Компания занимается строительством предприятий по производству органических биоудобрений, экологическими проектами и т.д. Тексты и картинки предоставлю. Срочность: 3-4 дня. Бюджет: $1000 ...Завершен6 лет назад
- $600
Здравствуйте, Серафима. Есть срочный заказ по созданмию презентационного вебсайта для ГК «Auberron Group». PSD файлы уже имеются, необходимо всё сверстать и сделать возможность несложного апгрейда информации (фото, текста, гиперссылок). Бюджет $500-600 долл. С ув., АнатолийСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо обновить созданный в 2014 г. вебсайт компании EURO IMPORT - www.euroimportfood.com Необходимо будет убрать ряд ненужных страниц, обновить формат, цветовую гамму и др. Предлагаемая стоимость работы - $300 долл. Буду ждать предложения!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад