Спасибо Анатолию и особенно его любимым жене и дочери. Я провела время в окружении шедевров кулинарного искусства и получила эстетическое наслаждение. Моя работа меркнет по сравнению с тортами и пирожными Эли и Виты. Но так и должно быть. СПАСИБО! И надеюсь что ваши великолепные тортики будут заказывать партиями:))))