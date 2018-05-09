Разработка сайта evitacakes.com

$1000
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок198 просмотров
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Здравствуйте!

Хочу предложить новый заказ, по разработке сайта для бизнеса жены по изготовлению и украшению тортов и др. кондитерских изделий. Много фото и графики. Также прошу обновить логотип.

Срок 7-10 дней. Бюджет $1.000 долл.

6 лет назад
aionis
51 годСША
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
24 дня назад
6 лет назад
$1000
7 дней
Серафима в кратчайшие сроки создала великолепный сайт на английском языке, совместно с отличным знакомым художником разработал великолепный логотип и стилистику, и перенесла вручную сотни фотографий из архива сайта со всеми надписями. Всячески рекомендуем, не найдёте лучше дизайнера и за бОльшую плату! Надеемся на долгосрочное сотрудничество!!!! ААА++++++++++
Спасибо Анатолию и особенно его любимым жене и дочери. Я провела время в окружении шедевров кулинарного искусства и получила эстетическое наслаждение. Моя работа меркнет по сравнению с тортами и пирожными Эли и Виты. Но так и должно быть. СПАСИБО! И надеюсь что ваши великолепные тортики будут заказывать партиями:))))
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