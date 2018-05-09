Разработка сайта evitacakes.com

ТЗ по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1NuSt_QgvlVHMBBCH8WoRBGc-Fy8SoTYrPMLymY-ZmXU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1NuSt_QgvlVHMBBCH8WoRBGc-Fy8SoTYrPMLymY-ZmXU/edit?usp=sharing[/url]
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Здравствуйте!
Хочу предложить новый заказ, по разработке сайта для бизнеса жены по изготовлению и украшению тортов и др. кондитерских изделий. Много фото и графики. Также прошу обновить логотип.
Срок 7-10 дней. Бюджет $1.000 долл.
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